Mais de 90 mil ainda não sacaram o Pis no Pará

(Foto: Igor Mota / O Liberal) – Faltando apenas dois dias para o prazo de saque do Programa de Interação Social (PIS), que encerra na próxima sexta-feira (28), cerca de 91 mil paraenses ainda não compareceram à Caixa Econômica Federal para receber o crédito. Em todo o Estado do Pará, a estimativa do número total de trabalhadores aptos a receber os valores era de 416 mil, ou seja, quase 80% dos beneficiados já fizeram o saque. Segundo informações da Caixa, a movimentação nas agências está pequena nos últimos dias, já que a ação durou três meses. Amanhã (27) e sexta (28), as agências abrem as 9h e fecham às 17h.

Marcos Ferreira, 55 anos, compareceu ao prédio da Caixa Econômica localizado na Avenida Pedro Miranda, em Belém, e afirmou que, mesmo com pouca demanda de trabalhadores no local, o tempo de espera ainda é grande. “Não sei se o processo demora porque essa é a primeira vez que venho aqui, mas estou esperando há mais de duas horas e ainda não fui atendido”, contou. O aposentado aguardava atendimento para fazer o cálculo do valor que deverá receber.

Até a manhã de hoje, pelo menos 4 milhões de pessoas com menos de 60 anos em todo o País ainda não haviam sacado o dinheiro do fundo PIS. Quem não sacar o valor até essa sexta-feira só poderá receber o benefício nas condições normais, em casos de aposentadoria, invalidez, idade igual ou superior a 60 anos, portador de deficiência, câncer ou HIV, morte do participante – situação em que o saldo da conta será pago aos dependentes ou sucessores do titular -, entre outros.

