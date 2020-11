Mais de 94% dos eleitores decidiram pela criação do município de Moraes Almeida

Nas eleições deste domingo (15), além da necessidade de votar para os cargos de prefeito e vereador, os eleitores de Itaituba também foram às urnas para votar pela emancipação ou não do atual distrito de Moraes Almeida, há 300 km da sede de Itaituba.

Com 100% de apuração das urnas no final da noite deste domingo, o resultado foi que cerca de 49.980 mil eleitores (94,38%), votaram SIM para a criação do 145º município paraense. Para a aprovação da emancipação, bastava 51% da opinião pública em termos de votos.

Por outro lado, 2.974 eleitores, que corresponde a 5,62%, votaram contra a emancipação de Moraes Almeida. Votos válidos somam 52.954 (91,98%); brancos 1.428 (2,48%); e nulos 3.192 (5,54%), com base em dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

Atualmente, o distrito, localizado às margens da BR-163, é considerado um dos que mais vem se desenvolvendo na região do Tapajós, principalmente na vertente econômica, sobretudo pela riqueza mineral, florestal e pecuária que o local abriga.

Ainda assim, Moraes possui uma área de 12.000 quilômetros quadrados e tem hoje mais de 10.000 habitantes. Além de Itaituba, faz fronteira com os município de Novo Progresso e Altamira, no Pará.

Aprovação do Plebiscito

A resolução autorizando a realização do Plebiscito para a criação do município de Moraes Almeida, distante 300 km da sede de Itaituba, foi aprovado no dia 13 de agosto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará – TRE/PA, após mais de 10 anos de peleja, tendo em vista que se trata de um processo longo e demanda muitos trâmites.

