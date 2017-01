Mais de 98% do rebanho do PA foi vacinado contra aftosa em 2016

Governo bateu meta da OIE e do PPA do estado.

Imunização garante exportação do rebanho e carne.

O estado do Pará superou a meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) para vacinação de gado em 2016: enquanto a OIE estabelecia como objetivo uma imunização de 90%, 98,21% do rebanho do Pará foi imunizado. Graças a este índice, de acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), o estado se mantém entre os produtores de gado com maior cobertura contra a doença.

Ao todo, 19.838.851 milhões de animais foram vacinados e estão livres da febre aftosa em todo o Pará. As regiões de Altamira, Capitão Poço, Itaituba, Novo Progresso, Oriximiná, Rondon do Pará, Tucumã e Xinguara ultrapassaram a marca de 99% de cobertura vacinal.

“Tivemos um bom resultado na segunda fase da campanha de combate à aftosa em 2016. Esse índice já uma constante nossa, média mantida em novembro de 2015, em maio de 2016 e agora, em novembro de 2016, novamente. De uma maneira geral, estamos mantendo um alto nível de vacinação no Pará”, Disse George Santos, gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa.

Com o percentual de 98%, o Pará ultrapassa também a meta estabelecida pelo Plano Plurianual do Estado (PPA), que foi de 94% para o ano de 2016.

“Um percentual de 98% é um índice importante, sobretudo, para iniciarmos 2017, que será o ano onde a defesa agropecuária terá um papel fundamental para garantir a nossa produção e conquistar mais mercados. Parabéns para os servidores da Adepará e para o setor produtivo, que é parceiro e responsável por vacinar o seu gado”, afirma Luciano Guedes, diretor geral da Adepará.

