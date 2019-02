Mais de cinco toneladas de pescado são apreendidas na região do Lago de Tucuruí

Fiscalização durou seis dias e também apreendeu malhadeiras, armas de fogo e arpões- (Foto:Ascom Ideflor-bio )

Mais de 5 toneladas de pescado, 6.250 metros de malhadeiras irregulares; oito armas de fogo; 27 arpões; pássaros; e caças, como tatu e capivara foram apreendidos durante seis dias de fiscalização na região do mosaico Lago de Tucuruí. As ações fazem parte do planejamento para o período de defeso da pesca comercial na região, que começou dia 1º de novembro e vai até 28 de fevereiro.

A região do Lago de Tucuruí encontra-se no período do Defeso – de novembro a fevereiro, quando a pesca comercial é proibida por lei. O período é para garantir a preservação dos peixes durante a sua reprodução, a fim de garantir a manutenção do estoque pesqueiro do lago.

Desde novembro de 2017, a região mosaico Lago de Tucuruí conta com ações mensais de fiscalização ambiental que apresentam resultados positivos em vários aspectos, principalmente no que se refere aos recursos pesqueiros.

As ações, coordenadas pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio), estão sendo realizadas em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Eletronorte, secretarias municipais de Meio Ambiente de Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento, Jacundá, Goianésia do Pará, Nova Ipixuna e Itupiranga, além da Polícia Militar.

Fonte:Com informações da Agência Pará

