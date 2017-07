Mais de mil famílias recebem alimentos do PAA em três bairros de Santarém

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

Seguindo o cronograma do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), aproximadamente 1.100 famílias de três bairros de Santarém, no oeste do Pará, foram beneficiadas com doação de frutas, verduras e legumes.

Nesta quarta-feira (26), 350 famílias receberão os alimentos a partir das 8h, no bairro Jardim Santarém, na sede da Associação dos Moradores que fica na Avenida Verbena, 1319, esquina com Alameda 8.

No mesmo dia, haverá entrega para 260 famílias, no bairro Vigia, na sede da Associação de Moradores, que fica na Rua São João, nº 307, entre Rodovia Santarém/Curuá-Una e Marajó.

Na sexta-feira (28), haverá entrega de alimentos a 491 famílias do bairro Santarenzinho, no Conselho Comunitário localizado na Rua 13 de Maio, 204, próximo à Igreja Bom Pastor.

O número de usuários está baseado nas informações do último cadastro das Unidades Consumidoras do PAA. O programa possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição.

Em Santarém, o PAA atende aproximadamente 36 mil famílias, 48 unidades recebedoras e 493 agricultores familiares, além de disponibilizar uma Unidade de Recebimento e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar, localizada na Avenida Amazonas, s/n – bairro Uruará, entre a Travessa Castelo Branco e Tauarí.

