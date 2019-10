Mais de mil veículos apreendidos são leiloados pelo Detran-MT

Estão disponíveis 1.217 veículos que foram apreendidos em municípios de MT — Foto: Christiano Antonucci/Secom

Entre os carros disponíveis estão um Audi, com lance inicial de R$ 2,2 mil. Os lances podem ser feitos até o dia 12 de novembro pela internet.

Um total de 1.217 veículos, entre carros, motocicletas, caminhonetes e ciclomotores, são leiloados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT). Os lances podem ser feitos até o dia 12 de novembro pela internet.

Entre os carros disponíveis estão um Audi A3 por R$ 2.2 mil. Além disso, tem um Etios por R$ 8,9 mil e Fiesta com lance inicial de R$ 2.7 mil. A lista completa de veículos disponíveis pode ser conferida no edital.

Segundo o Detran, os veículos foram apreendidos e estavam nos pátios das unidades do órgão, em Jaciara, Dom Aquino, Pedra Preta, Guiratinga, Paranatinga, Alto Garças, Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Primavera do Leste, Poconé, Guarantã do Norte, Terra Nova do Norte, Colíder, Peixoto de Azevedo, Alta Floresta, Juína, Juara, Colniza e Porto dos Gaúchos.

Os interessados, segundo o Detran, poderão visitar os pátios para conferir o estado do carro ou moto nos dias 7 e 8 de novembro, das 8h às 12h.

Para dar lance, o interessado precisa apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Já para arrematar deve ser paga uma comissão de 5% do valor do bem arrematado à leiloeira e, em até quatro dias úteis, deve ser feito o pagamento do valor total do veículo.

Por G1 MT

24/10/2019 09h45 Atualizado há 6 horas

