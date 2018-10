Mais de quarenta empresas são reconhecidas pelo Prêmio Qualidade 2018 “Seletos Pesquisas e Marketing”em Novo Progresso

Nesta quinta-feira, dia 18/10, a empresa Seletos Pesquisas e Marketing realiza a cerimônia de entrega do Prêmio Municipal da Qualidade que reconhece quarenta e cinco empresas em Novo Progresso.

Nesta 1º edição, ha Seletos vai premiar a nova forma de reconhecimento: empresa que apresenta patamares de excelência escolhida através de pesquisa local.

De acordo com o organizador do Evento “Umendes” a empresa tem sede na Bahia, e escolheu Novo Progresso para realizar está cerimônia – a entrega dos Certificados será no dia 18, a partir das 20hs, no centro de Eventos Scremin. O evento tem apoio da ACINP [Associação Comercial e Industrial de Novo Progresso]

Veja fotos do evento em Itaituba-PA

O Prêmio Municipal da Qualidade”SELETOS” é o maior reconhecimento da excelência em gestão de empresas sediadas no Brasil e um dos eventos mais prestigiados pelo empresariado brasileiro agora em Novo Progresso.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...