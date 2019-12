Mais de R$ 1,2 milhão volta aos cofres da Prefeitura por não ter sido gasto pela Câmara em Santarém

Recurso não poderia ficar no banco, e deve ser investido em áreas primordiais à população.(Foto:Ilustrativa)

A Câmara de Vereadores de Santarém, no oeste do Pará, devolveu aos cofres da prefeitura o recurso de R$ 1.2290.294,04.

O recurso não poderia ficar no banco e, segundo o presidente da casa legislativa, também houve controle de gastos.

De acordo com o presidente da Câmara, o vereador Emir Aguiar, o legislativo tem trabalhado de forma mais transparente e na austeridade de gastos.

O parlamentar destacou ainda que a devolução desse recurso é uma forma também de contribuir com os investimentos que a governo municipal precisa fazer em diversas áreas como saúde e infraestrutura para a população.

A prestação de contas do legislativo é feita mensalmente, inclusive com transmissão pela internet, na presença de servidores e do público que acompanha as sessões. O mesmo procedimento vem sendo adotado durante os processos licitatórios e as sessões.

