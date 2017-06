Mais de um milhão de jovens paraenses podem se cadastrar no programa ID Jovem

Objetivo do programa é garantir que jovens entre 15 e 29 anos tenham acesso a benefícios como meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou desconto no transporte coletivo interestadual.

O Programa Identidade Jovem (ID Jovem), do Governo Federal, oferece meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. No Pará, mais de um milhão de jovens podem se beneficiar do programa, que operacionalizado pela Fundação Pro Paz.

O objetivo do ID jovem é garantir que jovens entre 15 e 29 anos tenham acesso a benefícios como meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, e vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual. Os serviços são direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude.

O programa se destinada sod jovens pertencentes à família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, com informações atualizadas há pelo menos 24 meses. O benefício vale também para não estudantes.

A ID Jovem é um cartão virtual e deverá ser apresentado nos estabelecimentos na tela do seu smartphone ou impresso pela página da internet. O documento pode ser emitido pela internet ou pelo aplicativo de smartphone com o número do NIS (Número de Identificação Social). Veja mais informações no site do ID Jovem.

Validade

A ID Jovem tem validade de 180 dias. Após esse período é necessário revalidar o documento em nova consulta no app ou no site. Se você utiliza a ID Jovem impressa, lembre-se de imprimir o documento gerado

