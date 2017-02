Mais de um milhão de turistas visitaram o Pará em 2016

Mesmo diante do cenário de crise nacional, o Pará repetiu a marca pelo terceiro ano consecutivo. Mais R$ 700 milhões foram gerados com o turismo.

Mais de um milhão de turistas e R$ 700 milhões foram gerados com a atividade turística no Pará em 2016. Pelo terceiro ano seguido, mesmo diante do cenário de crise nacional, o Pará repetiu a marca superior a um milhão de visitantes. O fluxo de turistas estrangeiros também cresceu. Estes foram os principais números apresentados pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), nesta terça-feira (7), para a imprensa e membros do trade turístico.

“Sem os empresários não existem estatísticas de qualquer atividade econômica. As estatísticas são importantes para compreensão do turismo e contribuem muito para a definição de políticas públicas. São pesquisas embasadas em critérios técnicos e metodologias aplicadas por instituições renomadas, como a Fipe, FGV, Mtur, Dieese e também por consultorias contratadas para a formulação e elaboração de estudos”, disse o secretário de Estado de Turismo, Adenauer Góes. “Os números norteiam estratégias do Governo do Estado e também da iniciativa privada”, afirmou.

Ao todo, no ano passado, o Pará recebeu 1.030.359 turistas, 916.267 nacionais e 114.092 internacionais. Houve queda de 8% no fluxo de turistas nacionais, mas aumentou em 6% o fluxo de turistas internacionais. O crescimento de turistas estrangeiros no Pará é resultado da estratégia do Governo do Estado de atrair e consolidar voos internacionais, como as rotas para Lisboa (Portugal), Miami (Estados Unidos), Caiena (Guiana Francesa) e Paramaribo (Suriname).

“O Estado tem tido uma política bastante agressiva na captação de novas oportunidades de acessibilidade internacional. Então hoje temos voos diretos para a Europa, Estados Unidos e Caiena, que é uma ponte com a França metropolitana e Paramaribo, que promove uma integração muito grande não somente com o Caribe, mas também com a Holanda”, disse Adenauer.

Outro aspecto positivo da atividade turística paraense foi a temporada de cruzeiros marítimos, que registrou 24.736 passageiros, mostrando crescimento desde 2013, com turistas vindos de países como Itália, EUA, Inglaterra, Alemanha, França, Japão e Reino Unido.

O supervisor técnico do Dieese, Roberto Sena, destacou a parceria de 18 anos na produção de números consistentes e também deu ênfase nas fontes buscadas para a obtenção de números sólidos. Ele avaliou de maneira positiva os números diante do atual cenário do país. “São três anos sem crescimento. Menos emprego, menos renda e menos viagens, e ainda com taxa de juros elevados”, pontuou, ao falar do decréscimo no número de turistas nacionais. Ainda assim, ele disse acreditar no início da retomada da atividade econômica a partir do segundo semestre de 2017, o que pode vir a favorecer o Círio de Nazaré, principal produto turístico paraense.

