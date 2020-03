Mais dois corpos são encontrados em quintal de casa em Altamira, no Pará

(Foto:Reprodução)- O corpo da primeira vítima, desaparecida há seis meses, foi achado na última quinta. O dono da residência confessou os crimes e já está preso.

Três corpos são encontrados enterrados no quintal de uma casa em Altamira

Mais dois corpos foram encontrados enterrados no quintal de uma casa no bairro Bela Vista de Altamira, no sudeste do Pará. Na última quinta (12), o primeiro corpo foi localizado, de um homem desaparecido há mais de seis meses. O principal suspeito dos assassinatos, e dono da residência, confessou os crimes e já está preso. Ele deve responder por latrocínio e ocultação de cadáver.

A primeira vítima foi identificada como Luiz Carlos Calisto de Barros, de 43 anos. O morador da casa disse que enterrou o enterrou em uma cova rasa. Investigações trabalham com a hipótese de latrocínio, já que a moto da vítima estava no local. Vítima teria sido morta com golpes de martelo no pescoço após reagir.

Os restos mortais foram enviados para Belém, onde a perícia deve fazer a identificação oficial e a liberação do corpo para a família.

A segunda vítima foi identificada como José Raimundo Rodrigues dos Santos, de 36 anos. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (9). Familiares desconfiaram que ele pudesse estar enterrado no local e foram cavar o terreno por conta própria. O corpo foi reconhecido pela roupa.

Segundo a Polícia, o próprio suspeito indicou o local onde dois dos corpos estavam. A terceira vítima ainda não foi identificada.

