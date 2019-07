Mais dois envolvidos em assassinato de advogado são presos

Foto: Divulgação- A Polícia Civil do Pará deflagrou a Operação Comprometimento, nesta quinta-feira, 11, que prendeu mais dois envolvidos no crime de homicídio que vitimou o advogado João Vieira Bezerra, conhecido como João da Trevo. O crime aconteceu no dia 8 de junho, na Cidade de Novo Repartimento (Pa).

Em menos de 24h após o homicídio, Douglas Wendell dos Santos Guimarães foi preso com objetos pessoais da vítima e uma parte do pagamento que recebeu pela prática do delito.

As investigações policiais se aprofundaram e na quinta-feira passada, 4, a polícia prendeu mais um participante do crime, identificado como Alex Luiz Silva Rocha, vulgo “Compadre” e apreendeu um dos veículos utilizados no crime, uma pick-up Fiat Estrada branca.

Nessa quinta, 11, em uma ação conjunta entre as Polícias Civis do Pará e de Goiás foram presos os nacionais Glendson Pereira da Silva na Cidade de Caldas Novas (GO) e José Willer Sanches Sousa na Cidade de Tucuruí (PA).

As investigações polícias apontam, até o momento, que o Douglas Wendell foi o motorista da moto e o Glendson o garupa e responsável pelos disparos que vitimaram o Advogado.

O Alex (Compadre) agenciou os pistoleiros e deu apoio a toda a ação criminosa no seu veículo (Fiat Estrada branca), ao passo que o José Willer (Dinho) foi o responsável por pagar os pistoleiros e fornecer a arma usada no crime, um revólver calibre 38.

As quatro pessoas estão presas temporariamente por mandados de prisões expedidos pelo Juízo da Comarca de Novo Repartimento, após parecer favorável do Ministério Público local.

Fonte: Roma News

