Mais magra, Sasha Meneghel posa sensual em ensaio fotográfico. Confira!

Ela é sexy! Sasha Meneghel, mais magra desde que iniciou a dieta de alimentos em pó para diminuir suas medidas, apareceu sensual em um registro do fotógrafo brasileiro Jacques Dequeker. Sentada no chão, a estudante de moda adepta de “jaqueta detonada e short velho” em seu estilo despojado usou um vestido decotado nos seios e nas costas e também com uma grande fenda, que deixou suas pernas à mostra. A imagem, publicada em preto e branco no Instagram do profissional, faz parte de um ensaio produzido em São Paulo para a revista “Estilo” do mês de outubro. “Que fotão, Brasil!”, “caraca, que tiro!” e “maravilhosa” foram alguns dos comentários deixados no perfil de Jacques em elogio à filha filha de Xuxa Meneghel.



Sasha Meneghel descarta dieta no Brasil: ‘Não consigo’

Morando em Nova York, para onde se mudou com o objetivo de estudar moda na Parsons School of Design, Sasha, 8 quilos mais magra, consegue manter a dieta em dia quando está nos Estados Unidos, mesmo lutando para vencer sua dificuldade para cozinhar. Mas, quando vem visitar a família e os amigos no Brasil, ela acaba deixando os hábitos alimentares de lado e se entregando à culinária do país natal. “Eu não consigo fazer dieta lá. Eu gosto muito de comida brasileira. Arroz, feijão, açaí! Aqui [nos Estados Unidos], para mim, é mais fácil. Agora, que eu aprendi a cozinhar, está bem mais tranquilo. Eu cozinho bastante legumes, faço peixe, e eu não como carne vermelha, porque sou alérgica”, revelou.

Xuxa pensa em morar no exterior por causa da filha

Lidar com saudade da filha tem sido difícil para Xuxa. Assumidamente uma mãe super protetora, a apresentadora da Record está cogitando deixar o Brasil para poder ficar mais perto de sua herdeira, fruto do relacionamento com Luciano Szafir. “Todo dia falo com Sasha. É de manhã, à tarde e à noite, por Facetime, Skype. E ela manda recado: ‘Mãe, bom dia, acordei. Um beijo, te amo’. Ela não se vê agora longe de Manhattan. E eu a vejo feliz por poder vir para o Brasil também, como ela curte. Mas não vejo a minha filha mais morando aqui”, disse ao jornal “Folha de São Paulo”. “Eu não penso de maneira nenhuma em deixar a minha mãe. Mas penso em mudar do Brasil. Num futuro próximo, se Deus quiser. Ficar onde ela (Sasha) for. De repente em uma cidadezinha perto, em um bairro perto dela”, concluiu a rainha dos baixinhos.

