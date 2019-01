Mais Médicos: termina nesta quinta prazo para brasileiros se apresentarem nos municípios

De acordo com o Ministério da Saúde, foram 1.707 profissionais inscritos nesta etapa de seleção. — Foto: Reprodução/TV Integração

1.707 profissionais que escolheram locais de atuação devem comparecer às prefeituras.

Termina nesta quinta-feira (10) o prazo para médicos brasileiros com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) se apresentarem nos municípios para atuar no programa Mais Médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 1.707 profissionais inscritos nesta etapa de seleção, que substitui médicos cubanos que trabalhavam no país.

Se nenhum médico desistir de comparecer às cidades selecionadas, ainda restarão 842 vagas no programa. Elas serão oferecidas na próxima etapa de seleção, para profissionais com diploma estrangeiro. Segundo o Ministério da Saúde, 10.205 médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior completaram a inscrição de participação no Mais Médicos. Eles poderão atuar no Brasil mesmo sem a revalidação do diploma.

Caso haja alguma desistência entre os que devem se apresentar nesta quinta, essas vagas serão somadas às 842 já livres e também serão oferecidas aos que têm diploma estrangeiro.

Mais de 95% de profissionais do Mais Médicos ainda não se apresentaram em distritos indígenas no AM

Os brasileiros formados no exterior escolhem os locais de atuação nos dias 23 e 24 de janeiro. Em seguida, deverão se inscrever, se sobrarem vagas, os estrangeiros formados fora do país, nos dias 30 e 31 de janeiro.

Veja como está o preenchimento das vagas do programa:

Total de vagas oferecidas na primeira etapa de seleção: 8.517 Quantos médicos se apresentaram na primeira etapa: 5.968 Quantas vagas ficaram disponíveis para a segunda etapa: 2.549

Quantos médicos devem se apresentar até esta quinta-feira (10): 1.707

Quantas vagas serão disponibilizadas nas próximas etapas: 842, mas o número pode aumentar se houver desistência dos profissionais brasileiros.

Mais Médicos

Depois que Cuba decidiu retirar seus profissionais do Brasil, o Ministério da Saúde abriu seleção com 8.517 vagas para que médicos com registro brasileiro pudessem ocupar os postos, distribuídos em todo o país. Eles tiveram até 18 de dezembro para se apresentar às prefeituras. De acordo com a pasta, após o fim desse prazo, 2.549 postos de trabalho continuavam disponíveis, distribuídos em 1.197 municípios e 34 distritos de saúde indígena. Mato Grosso tem 35 vagas do programa Mais Médicos abertas para atender aldeias indígenas

Criado em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, para atrair médicos para as regiões mais afastadas do país, o programa atende cerca de 63 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde.

Este deve ser o cronograma das próximas etapas de seleção para o Mais Médicos:

Até quinta-feira, 10 de janeiro: médicos com CRM brasileiro que se inscreveram na segunda etapa de seleção devem se apresentar nos municípios. Segundo o Ministério da Saúde, 1.707 profissionais escolheram localidades.

23 e 24 de janeiro: médicos brasileiros formados no exterior escolhem os locais de atuação entre as 842 vagas disponíveis. 30 e 31 de janeiro: médicos estrangeiros formados no exterior escolhem locais de atuação entre as vagas remanescentes.

4 e 5 de fevereiro: brasileiros com diploma estrangeiro começam as atividades (se já tiverem participado das atividades preparatórias).

6 e 7 de fevereiro: estrangeiros sem registro no país começam as atividades (se já tiverem participado das atividades preparatórias).

De 25 a 27 de março: profissionais — brasileiros ou não — com diploma de fora do país começam a trabalhar (depois das atividades preparatórias).

Fonte:Por G1

