Mais novo satélite da Nasa capta imagens impressionantes da Terra

O GOES-16 faz parte do novo grupo de satélites meteorológicos construídos pela Nasa. Ele foi lançado em novembro de 2016 da Flórida, do Cabo Canaveral.

De acordo com a agência americana, as fotos foram captadas a mais de 37 mil quilômetros de altura.

O mais novo satélite da Nasa, construído em parceria com a NOAA, o GOES-16, divulgou na última semana imagens do tempo na Terra.

