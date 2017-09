Mais um acidente em rios paraenses, Lancha colide com barco e naufraga no rio xingú

A lancha Diamante que navegava de Porto de Moz com destino a Vitória do Xingú, se chocou com uma embarcação por volta de 5h40 da madrugada desta quarta-feira (06), com o impacto a lancha e o barco de pequeno porte naufragaram.

Uma das passageiras descreveu o momento do acidente. “Foi momento de pânico, agradeço a Deus pela vida da minha filha e das pessoas que estavam na lancha, o barco pequeno foi para o fundo, graças a Deus que ninguém se feriu gravemente” Disse a mulher.

Felizmente, não houve vítimas fatais, somente ferimentos leves. As pessoas que estavam na embarcação perderam seus pertences.

Fonte: Portal Ligação Via Porto de Moz em Foco.

