Mais um banco é assaltado no estilo ‘faroeste caboclo’ no Pará. Veja o vídeo!

Um grupo de pelo menos oito homens fortemente armados anunciou um assaltou a uma agência bancária do Banpará no município de Medicilandia, no sudoeste do estado. O crime ocorreu no final da manhã desta sexta-feira (13).

Durante a fuga, para impedir que a polícia atirasse, eles levaram os reféns no capô e na caçamba de dois veículos.

O bando ainda levou sacolas de dinheiro.

DIA DE TERROR

Estabelecimentos próximos do banco também foram alvo dos assaltantes. A Polícia Militar foi acionada e houve intensa troca de tiros no centro da cidade; a praça pública se transformou em campo de guerra.

A PM fechou a BR-230 que corta a cidade nos dois lados, porém os criminosos fugiram sentido Travessão ao Sul da cidade, os reféns foram levados.

POLÍCIA

A Polícia Civil confirmou que o grupo usou três veículos para chegar ao município e efetuou disparos em direção da agência. Eram de oito a dez homens.

“Após invadir a agência e saquear valores, eles deixaram o local levando três clientes como reféns colocando as vítimas sobre o capô dos carros e seguiram em direção à saída da cidade, onde abandonaram todos os reféns”.

As Polícias Civil e Militar iniciaram as diligências para perseguir os assaltantes e tiveram apoio do helicóptero do Grupamento Aéreo e policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) que estão nas buscas.

Não houve feridos na ação criminosa e ainda não se sabe o valor roubado.

