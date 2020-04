Mais um detento do presídio de Santarém é flagrado comentando em live de cantor sertanejo — Foto: OAB Subseção Santarém/Divulgação

O preso será transferido para a Região Metropolitana de Belém. Semana passada, mais três presos foram identificados realizando a mesma ação.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) flagrou mais um interno custodiado no Centro de Recuperação Sílvio Hall de Moura, em Santarém, no oeste do Pará, enviando recados durante uma live de um artista em rede social, na noite do último sábado (11).

De acordo com a Seap, o interno já foi identificado e foi realizada uma revista pontual, momento em que o aparelho celular utilizado foi encontrado e apreendido.

Ainda segundo a secretaria, o preso será transferido para a Região Metropolitana de Belém, ficando em medida disciplinar em uma cela individual no Complexo Penitenciário de Santa Izabel. Também responderá Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP). Foi aberto ainda Boletim de Ocorrência.

As famosas ‘lives’ – transmissões em vídeo ao vivo – têm se tornado comuns durante a pandemia do novo coronavírus, pois os eventos com aglomeração de público foram suspensos e muitos artistas estão fazendo os shows pelas redes sociais, chamando atenção de milhares de pessoas e fãs.

Em uma live de cantora sertaneja que foi realizada na quarta-feira (8) mais três detentos de presídios do Pará foram identificados. Eles eram presos das penitenciárias de Santarém, Redenção e Tucuruí. Todos os presos foram transferidos para Complexo Penitenciário de Santa Izabel.

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — Pará

