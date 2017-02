Mais um macaco morre de febre amarela no Pará

Fonte: Agência do Pará. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

A Secretaria de Saúde de Rurópolis informou que a confirmação foi dada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), mas o órgão estadual disse ao DOL que não recebeu nenhum comunicado oficial do Instituto Evandro Chagas e que não se manifestará até notificação do Instituto.

Dessa vez, o macaco morto foi encontrado no Travessão do Km 115, na BR-230.

Mais um caso de morte de macaco por febre amarela foi confirmado em Rurópolis, oeste do Pará. Já é o segundo caso registrado no município. Na terça-feira (21), o Instituto Evandro Chagas informou que um exame realizado em um macaco encontrado morto na zona rural da cidade apresentou resultado positivo para febre amarela.

You May Also Like