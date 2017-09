Mais um roubo de ouro é registrado em Novo Progresso; caso keyla & Robsons ainda não foi solucionado

Fonte:Redação Jornal Folha do Progresso “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Casos de roubos de ouro no transporte terrestre em Novo Progresso já somam dezenas, em sua maioria sem solução. Como é o caso dos jovens progressenses [ Robson dos Santos Barros(21) e Keila Monica Oliveira ]que foram assaltados e executados as margens da rodovia, o caso emperra na policia a mais de cinco anos sem solução.

O roubo ocorreu na tarde desta segunda-feira (18) , por volta das 17h20 na rodovia BR-163 nas proximidades da comunidade de Riozinho das Araias distante 65 km da cidade de Novo Progresso. O homem disse que foi abordado por dois homens em uma motocicleta com uma arma em punho deram voz do assalto,um dos ladrões pegou a bolsa. Depois, ele montou na garupa de uma motocicleta pilotada por um comparsa e os dois fugiram rumo ignorado.

