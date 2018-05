Mais uma criança morre com o vírus da raiva humana no Pará; sobe para quatro o número de mortes com confirmação da doença

Dos cinco casos confirmados, quatro morreram e um paciente permanece internado. Somam-se nove mortes, sendo que quatro pessoas não tiveram material coletado para exame e uma ainda espera o resultado do exame.

Morre a quarta criança com o vírus da raiva humana no Pará, de acordo com informação divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), nesta quarta-feira (30). A vítima tinha 10 anos e estava internada no Hospital da Santa Casa, na capital. O caso foi quinto confirmado laboratorialmente entre as 14 notificações de suspeita da doença em Melgaço, no Marajó. Destas cinco pessoas com diagnóstico positivo, quatro crianças morreram e um paciente permanece internado. Somam-se nove mortes, sendo que quatro pessoas não tiveram material coletado para exame e uma ainda espera o resultado do exame.

A criança morreu na tarde de terça-feira (29). Três pacientes seguem internados em estado grave, dois estão no Hospital da Santa Casa, em Belém, e um no Hospital Regional de Breves, no Marajó.

Cerca de mil pessoas que moram na região conhecida como comunidade Pimental, a 70 km de Melgaço, estão sendo vacinadas contra a raiva e recebem mosquiteiros, para evitar a mordida de morcegos hematófagos.

Os pacientes têm quadro semelhante, com sintomas como febre, dispneia, cefaleia, dor abdominal e sinais neurológicos – paralisia flácida ascendente, convulsão, disfagia (dificuldade de deglutir), desorientação, hidrofobia e hiperacusia (sensibilidade a sons, principalmente agudos).

Alerta e prevenção

A Sespa emitiu um alerta epidemiológico de raiva humana para os 13 Centros Regionais de Saúde do Pará, para que seja intensificada a identificação precoce da existência de agressões por morcegos hematófagos em humanos ou em animais no peridomicílio. O município de Melgaço vai receber R$ 90 mil mensais para prevenir casos de raiva humana.

Já foram enviadas 2 mil doses de vacinas antirrábicas e mais 600 frascos de soros antirrábicos. Também foram entregues 500 mosquiteiros para a proteção dessa população.

Segundo a Sespa, casos confirmados de raiva humana no Pará não ocorriam desde 2005, quando 15 foram registrados todos infectados por transmissão de morcego hematófago.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...