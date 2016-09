Major da PM é assassinado na própria casa, em Santa Izabel do Pará

Um major da Polícia Militar foi assassinado na madrugada desta terça-feira (20), dentro de sua própria residência, no bairro Juazeiro, em Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém. O crime é investigado pela Polícia Civil e conta com apoio das demais forças de segurança pública do estado.

O major Alisson Ferreira Cunha tinha 35 anos, sendo 16 dedicados à Polícia Militar. Atualmente ela atuava como diretor do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I).

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 3h e há duas linhas de investigação. A primeira seria de que os bandidos teriam invadido a casa da vítima e alvejado o major e outra de que ele teria reagido a uma tentativa de assalto.

Dos três homens suspeitos de envolvimento no crime, um fugiu, o outro ficou ferido e foi encaminhado para a o Hospital Metropolitano e o terceiro está preso.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) lamentou a morte do major e informou que a esposa e os dois filhos do policial, duas crianças de 7 e 4 anos, estão recebendo apoio.

Por G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...