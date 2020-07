Major da Policia Militar, alerta para o cumprimento do decreto e não descarta o pedido de “Lockdown” em Novo Progresso

Resistência da população em aderir isolamento pode resultar em ‘lockdown’ em Novo Progresso

43º lugar no ranking estadual sobre isolamento social diante da pandemia do novo coronavírus, Novo Progresso, ainda não descarta “LOCDOWN”.

Em entrevista à Rádio Web jornal Folha do Progresso, o Major da Policia Militar, relatou as dificuldades, diante da resistência de boa parte da população de respeitar o isolamento social, medida recomendada pela OMS para evitar o contágio em obediência ao decreto estadual.

Com o aumento de mortes e novos casos do novo coronavírus (Covid-19) no Município e o descumprimento do isolamento social, o Comandante da Policia Militar Major Paulo Renato, disse em entrevista ao radialista Ricardo Foresti, que enfrenta falta de contingente, com 65 Policiais onde o município deveria ter 138 ao menos, pela quantidade de população, com já declarou que cogita adotar medidas mais extremas para evitar o contágio, entre elas, o cumprimento na integra do decreto em vigor, que obriga o fechamento de bares, lanchonetes, restaurantes, aglomerações, festas, conveniências e balneários, a quarentena geral e até mesmo o ‘lockdown’ paralisação total, inclusive, do comércio essencial.

A alternativa divide opiniões na sociedade.

Veja o Boletim desta terça-feira 21 de julho de 2020.

