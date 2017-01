Major é eleito presidente dos Cornos em cidade do MT

Associação dos Cornos de Peixoto no Mato Grosso elege o presidente dos cornos de 2017

Aconteceu neste domingo (08-01) a tradicional a eleição da Associação dos Cornos do Bairro Liberdade em Peixoto de Azevedo.

É tradicionalmente no segundo domingo de Janeiro nas dependências do então conhecido Claudinho Sorriso a eleição oficial da Associação dos Cornos. O mandato tem validade de 1 ano, pois segundo a organização o curto período de 1 ano dá a possibilidades a outros cornos que logo surgem também se candidatarem para o ano posterior.

A organização da eleição deixa claro que os candidatos que foram no ano de 2016 traídos por seus amores, colocam seus nomes espontaneamente na disputa de quem será o novo presidente da Associação dos Cornos do bairro liberdade no ano de 2017 a 2018.

Este ano 04 chapas foram montadas sendo elas 1° Chapa: MAJOR 2° Chapa: FINI 3° Chapa: BEBEL e 4° Chapa: Viola. Os candidatos disputaram voto a voto e mesmo a boca de urna sendo aceita, não foi registrado nenhuma ocorrência e toda a eleição foi considerada tranquila durante todo o domingo.

Com 89 votos a primeira chapa foi a vencedora e o Candidato MAJOR foi eleito presidente, com 69 votos ficou o candidato VIOLA, com 33 votos ficou o candidato BEBEL e com 26 votos ficou o candidato FINI, sendo que teve 02 votos em branco e todos os votos somaram um total de 217 votos. O presidente eleito recebeu a faixa de presidente nesta segunda feira dia 09 e agradeceu os eleitores que democraticamente os elegeram, afirmando ainda seu compromisso com a Associação dos Cornos e diz que honrará cada voto depositado na urna e finaliza desejando um feliz 2017 a todos.

Fonte: Olhar Cidade

