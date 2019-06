Maju Coutinho será a nova apresentadora do Fantástico

(Foto:Reprodução)-Em fevereiro, a garota do tempo sentou na bancada do Jornal Nacional

Após entrar no rodízio de apresentadores plantonistas do Jornal Nacional, a jornalista Maria Júlia Coutinho assumirá o Fantástico, na Rede Globo, substituindo a titular Poliana Abritta, que sai de férias.

Em fevereiro, a garota do tempo comandou pela primeira vez o programa noticioso mais importante da TV brasileira. Disse que a chance de estar à frente do Jornal Nacional foi uma experiência “imensurável” e agradeceu o carinho que recebeu do público. Em 2017, Maju já havia sido escalada para cobrir a folga de um apresentador do Jornal Hoje.

Fonte:Redação Integrada, com informações do Gauchazh

