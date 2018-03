MAKING OF-“Bianka Cabral a musa do futebol”

Matéria sómente para homens solteiros sem compromisso,

FOTOS VIPBianka Cabral – Revista SEXY – Janeiro de 2017

Bianka Cabral / 26 anos, de Juiz de Fora

Podemos te chamar de “ninfetinha do futebol”? Achamos que combina bastante com o seu ensaio.

Amei! Combina comigo rs.

O que achou dele?

Foi uma experiência única, os profissionais me deixaram bem à vontade. Foram ótimos.

É a primeira vez pelada?

Primeira. Espero que venham mais convites.

Já pensou que a sua revista pode circular por todos os vestiários do Brasil?

Sim. Muitos jogadores, amigos meu, já confirmaram que vão comprar a revista e guardar no armário do vestiário. Inclusive os jogadores do Vasco da Gama.

Tem algum outro time que você goste, além do Vasco?

Os times aliados: Palmeiras e Atlético MG.

Estamos sabendo que você já teve um affair com o Sheik. Nos conte mais sobre isso.

Tivemos um lance, foi algo diferente. Ele é demais, tem uma boa pegada, além de ser humilde e ter um coração que não cabe nele. Foi gostoso nosso lance.

Algum outro jogador te chama atenção?

Romário.

Pra quem você daria uma piscadinha?

Madson, meu ídolo rs.

Está namorando?

Estou solteira.

O que precisa para te conquistar?

Ser um bom rapaz, honesto, humilde e de bom caráter.

O que te chama atenção no corpo de um jogador?

Abdômen, bumbum e coxa.

Rola cama no primeiro encontro?

Se rolar a química, por que não?

O que não pode faltar no sexo?

As preliminares.

E como descreveria o jeitinho que você faz?

No começo só love e romance, depois só selvageria…

Gosta de sacanagem?

Adoro. Achava idiotice filme porno, hoje em dia, na hora do desespero, salva muitas vezes.

Vale carrinho por trás?

Vale tudo… até carrinho por trás.

