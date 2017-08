Malhas da Lei: PM prende assaltante com pistola simulacro

PM prende homens suspeitos de cometerem assaltos em via pública

A Polícia Militar prendeu em flagrante na noite desta quarta-feira (23) dois homens suspeitos de assaltos seguidos em Novo Progresso.

O flagrante aconteceu na Avenida Orival Prazeres próximo a ponte dos Bueiros ao verem viatura se aproximando os criminosos fugiram rumo avenida Otavio Oneta, a policia Militar seguiu os bandidos até o bairro Otavio Oneta onde teve que fazer disparos para os delinqüentes pararem a motocicleta. Entre os suspeitos foi preso weliton Ribeiro da Rosa,23 anos, eles usaram uma motocicleta Bros 125cc de cor preta e uma réplica de pistola de ar comprimido preta para cometer os crimes. Os dois homens estavam em uma motocicleta HONDA/BROS de cor preta e armados com uma pistola de pressão. No primeiro crime, eles renderam a vítima e anunciaram o assalto, obrigando a ela a ficar com a cabeça baixa e entregar o celular.

A imediata ação da Policia Militar no inicio da madrugada desta quarta-feira(23) no comando do Sargento Rilton e composta pelo Cabo Francisco e Jonathan foi possível prender os assaltantes ainda em flagrante.

Reconhecimento

Na manhã desta quarta-feira (23) a Vítima Marcos Vinicius Lisbôa Meira, 18 anos compareceu na Delegacia de Policia para registrar o BO, e fazer o reconhecimento.

Marcos reconheceu a moto Honda Bros e arma do crime, uma pistola de pressão de ar comprimido de cor preta, ele não viu o rosto dos dois acusados porque a vitima foi ameaçada com a arma para olhar para baixo, e não olhar para eles. As outras vitimas menores de idade também reconheceram a motocicleta e a pistola.

