Manaus bate recorde de temperatura dos últimos 90 anos

O calor de Manaus entrou para história nesta segunda-feira, quando os termômetros da cidade registraram a temperatura mais elevada dos últimos 90 anos: 38,9°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que as altas temperaturas continuem até o fim deste mês.

“Hoje (ontem) foi registrada na estação automática do Inmet, localizada entre as avenidas Recife e Maceió, a maior temperatura do ar em Manaus desde 1925, quando iniciaram as medições, com 38,9°C e 39,3°C de sensação térmica”, disse o meteorologista do órgão, Gustavo Ribeiro.

Segundo ele, os próximos dias serão de calor intenso na capital amazonense, que segue sem previsão de chuva para os próximos três dias. No dia 13 deste mês, a temperatura chegou aos 38,6°C, com a sensação térmica chegando à casa dos 40,2°C, ultrapassando o recorde dos últimos anos, registrado em setembro de 2010, quando a temperatura marcou 38,3°C. A tendência é que o clima prevaleça desta forma até o final de setembro.

“Normalmente a estação seca ou menos chuvosa, na região de Manaus, vai até setembro, pois os meses de outubro e novembro são considerados meses de transição entre a estação menos chuvosa e a chuvosa”, observou Ribeiro.

Apesar de parecerem anormais, as altas temperaturas estão dentro do esperado para este período do ano.Não somente pela estação seca, mas pelo efeito do fenômeno climático conhecido como El Niño, que corresponde ao aquecimento anômalo das águas superficiais e sub-superficiais na região Equatorial do Oceano Pacífico, o que modifica a circulação dos ventos e dificulta a formação de nuvens na região amazônica, deixando a superfície terrestre mais exposta á radiação solar.

Prévia

O calor registrado no último fim de semana era um prenúncio do que estaria por vir ontem. Conforme o Inmet, no último domingo (20), os termômetros apontaram temperaturas máxima de 37°C e mínima de 27°C, em Manaus, com umidade variando de 35% a 75%. Entretanto, no domingo, não foi difícil encontrar estações registrando temperaturas acima da máxima estimada pelo órgão. No relógio localizado no cruzamento da avenida Darcy Vargas com Constantino Nery, a temperatura registrada era de 40°C, às 15h31.

