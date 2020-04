Manaus começa a enterrar vítimas de coronavírus em trincheiras

Vídeo que circula na redes sociais mostra máquinas usadas para o sepultamento de várias pessoas

Com um número alto de mortes nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) de Manaus adotou o sepultamento por meio de trincheiras no cemitério público Nossa Senhora de Aparecida, mais conhecido como cemitério do Tarumã.

O procedimento, que já havia sido utilizado em outros países por conta do grande aumento no número de óbitos que estava sobrecarregando os sistemas funerários, também leva em conta cuidados necessários com os corpos infectados com o novo coronavírus.

O cemitério é administrado pela Prefeitura de Manaus. De acordo com a nota que confirma o enterro coletivo, esse método preserva a identidade dos corpos e os laços familiares, com o distanciamento entre os caixões e com a identificação das sepulturas.

Óbitos

O Amazonas chegou nesta terça-feira (21) a 2.270 casos de novo coronavírus confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde (Susam), por meio da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM). Apenas nesta terça, foram 110 casos novos, sendo que do total de 2.270 casos, 1.809 são apenas em Manaus, totalizando 163 óbitos apenas na capital. No interior, são 461 casos registrados, com 30 óbitos confirmados.

Com informações do Metrópoles

