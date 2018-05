Manchester United está perto de contratar meia da seleção brasileira

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Convocado por Tite para defender o Brasil na Copa do Mundo, Fred acompanha as conversas diretamente da Granja Comary, onde a seleção treinará até o fim de semana, quando viaja para Londres, a fim de dar continuidade a preparação.

Segundo o canal “Sky Sports”, as negociações entre o clube e Fred estão avançadas. O Manchester United tem negociações avançadas para contratar Fred, meia do Shakhtar Donetsk e da seleção brasileira.

