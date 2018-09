Mandante da morte da mãe é condenada a 32 anos de prisão

Rosivaldo Lima, autor do crime, foi sentenciado a 28 anos. Dois réus foram absolvidos.

(Foto: Glória Lima/TJPA) – Acusada de matar a própria mãe em junho de 2012, Aretha Caroline Correa de Sales, de 35 anos, foi condenada a 32 anos de reclusão na noite desta terça-feira (11), por jurados do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Edmar Silva Pereira. Além da filha da vítima, a servidora Oldiléa Correa, de 52 anos, Rosivaldo Gemaque Lima, acusado de ser o autor do crime, foi sentenciado a 28 anos de prisão. Réus no processo, Raphael de Sousa Silva e Carlos Alessandro foram absolvidos. A defesa dos condenados informou que vai recorrer da decisão.

O julgamento teve início ontem (10), quando cinco testemunhas de acusação confirmaram a participação dos acusados no crime. O primeiro ouvido hoje foi Rosivaldo Lima, que confessou a autoria do crime planejado e disse ter sido ordenado pelo casal Aretha e Raphael, com ajuda de Carlos Alessandro. Segundo ele, uma reunião para organizar o crime foi realizado em um terreiro.

Em novembro de 2013, após três dias de julgamento, Aretha foi condenada a 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Já Raphael, acusado de ser cúmplice, também foi condenado a 30 anos. Enquanto que Rosivaldo Gemaque Lima, que segundo as investigações foi o executor do crime, foi condenado a pena de 28 anos de reclusão em regime fechado. Apesar disso, o advogado de um dos réus recorreu da sentença e o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou um novo júri para os acusados. Todos são acusados de homicídio qualificado, planejado por Aretha e o então namorado Raphael.

O CASO

Em 28 de julho de 2012, a servidora pública Maria Odiléia Corrêa, de 52 anos, foi morta após ter a casa roubada no bairro da Marambaia, em Belém. A única filha da vítima, a jovem Aretha Caroline Correa de Sales e o namorado Raphael de Souza contrataram terceiros para executar a vítima, sob a motivação de interesses financeiros e patrimoniais. Além disso, eles ofereceram aos executores o que encontrassem na casa, como dinheiro e jóias, além do pagamento de R$ 3 mil reais. A vítima era funcionária da Cultura Rede de Comunicação (Funtelpa).

Por: Portal ORM 11 de Setembro de 2018 às 22:14 Atualizado em 12 de Setembro de 2018 às 08:45

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...