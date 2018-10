Mandante da morte de vigilante em Ananindeua é preso no interior do Pará

Morte teria sido “encomendada” em retaliação a denúncias sobre ação de traficantes

(Foto: Ascom Polícia Civil) – Policiais civis da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), vinculada à Divisão de Homicídios, prenderam nesta quarta-feira (17), em cumprimento a mandado de prisão, Diego José Nascimento Barbosa, de apelido “Diegão”, acusado de ser um dos mandantes do assassinato do vigilante Francisco de Assis Pinheiro Alves, crime ocorrido em 24 de maio deste ano, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Diego foi preso na cidade de São Domingos do Araguaia, sudeste paraense, por volta de 8 horas, durante a operação denominada “Nova Esperança”.

Com mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, Diego foi localizado escondido na casa de familiares na Rua Brasispanha, bairro de Novo São Luís, sede do município. “Ele não reagiu e foi conduzido inicialmente à Delegacia local, para ser ouvido em depoimento”, explicou Marizol Vasconcelos, titular da DHM, responsável pelo inquérito do crime.

De acordo com a delegada, ele foi apontado como um dos mandantes do assassinato, cometido por um adolescente apreendido pela polícia e apontado como um dos autores dos disparos contra a vítima. O procedimento contra o menor foi lavrado, à época, na Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) de Ananindeua.

Em depoimento, o menor relatou que o vigilante foi abordado enquanto varria a porta de sua casa, situada na Rua das Mangueiras, no residencial Nova Esperança em Ananindeua. Francisco foi alvejado com diversos tiros, morrendo no local. O adolescente fugiu logo em seguida. Ao ser apreendido, confessou o ato infracional e apontou Diego e outros comparsas como mandantes do crime. Segundo o menor, a vítima foi assassinada, porque estaria denunciando à Polícia a ação de traficantes de drogas que atuavam na área do residencial Nova Esperança.

Em 30 de julho deste ano, policiais civis da Delegacia de Homicídios Metropolitana chegaram a prender, em cumprimento a mandado judicial de prisão temporária, Alex Gouvea Ávila, 38 anos, também suspeito de ser um dos mandantes do crime. Alex foi encontrado na casa de um familiares, na Avenida Independência, bairro do 40 Horas, em Ananindeua. Atualmente, ele estava em liberdade.

As investigações dão conta de que Francisco foi morto por dois adolescentes. À época do crime, teria circulado via WhatsApp um suposto áudio da vítima fazendo denúncias, nas quais teria citado os nomes de Alex e outras três pessoas como supostos traficantes de drogas da área. Assim, os quatro resolveram planejar a morte do vigilante. Todos os suspeitos do crime já foram identificados e estão com mandados de prisão decretados pela Justiça. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos.

Por: Redação Integrada ORM 17 de Outubro de 2018 às 21:32

