Mandou mensagem errada no WhatsApp? Agora será possível apagar

A boa nova vale antes que as marquinhas da cor cinza virem azuis. A pessoa do outro lado verá apenas que o texto foi editado, ou que você deletou a mensagem.

Chega de passar vergonha no WhatsApp, com mensagens erradas, ou mandadas para outra pessoa. Já começou a funcionar na versão beta uma nova função para apagar ou editar a mensagem, antes que ela seja lida pelo destinatário.

