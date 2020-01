‘Maníaco do Carro prata’ é preso com faca e roupas íntimas femininas

‘Maníaco do Sandero prata‘ é preso com faca e roupas íntimas femininas(Foto:| Reprodução)

O principal suspeito por cometer crimes contra mulheres utilizando um veículo Renault Sandero de cor prata, foi preso na tarde da última quarta-feira (8).

O homem estava com o carro próximo ao centro de Curitiba e foi abordado por policiais militares descaracterizados. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Mulher.

Dentro do porta-malas do Sandero prata tinha uma faca e roupas íntimas femininas. Uma arma também foi apreendida com o homem.

A Polícia Militar (PM) realizou a prisão de um suspeito de ser o maníaco do Sandero. O homem, de 30 anos, que mora em Santa Catarina, estava próximo ao Centro da capital. De acordo com os militares, as buscas estavam sendo realizadas desde o dia 19 de dezembro e no mínimo seis pessoas registraram denúncia.

Após buscar câmeras de segurança, a polícia identificou o veículo e após trabalho em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobriu que o suspeito trocava a placa do carro para cometer os crimes. O homem seria morador da cidade de Tubarão, e neste período de tempo fez viagens entre as cidades.

Autor: Com informações do Portal Ric Mais

quinta-feira, 09/01/2020, 07:26 – Atualizado em 09/01/2020, 08:36 –

