Manifestação de garimpeiros, na BR-155, passa de 72 horas de duração

Somente ambulâncias e veículos pequenos de transporte de passageiros são permitidos passar. O congestionamento é superior a 10 km. (Foto\:Divulgação / WhatsApp)

Manifestantes querem a presença do vice-presidente ou do ministro da Justiça e Segurança Pública

Já são mais de 72 horas de interdição da rodovia BR-155, próximo ao quilômetro 250, no município de Eldorado do Carajás. A manifestação é de garimpeiros e proprietários de terras da região. É um grupo de cerca de 100 pessoas, que se mantém com perfil pacífico. Eles estão irritados com as fiscalizações e punições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O protesto começou às 13h30 do último dia 29. A princípio, a reclamação era a destruição de maquinários pelo Ibama. Os manifestantes só permitem a passagem de ambulâncias e pequenos veículos de transporte de passageiros. Mesmo assim, o congestionamento formado é superior a 10 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a situação no local e tenta negociar a liberação da via.

As reivindicações do grupo de garimpeiros e proprietários de terras são: alteração do decreto 6.514/2008, que trata das sanções administrativas por crimes ambientais; e a presença do vice-presidente, Hamilton Mourão, ou do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Acreditam que só eles podem dar uma resposta concreta às demandas.

