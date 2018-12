Manifestação reúne grupo de pessoas em frente ao escritório da Celpa em Itaituba

Ato público realizado em frente ao escritório da Celpa. (Foto: Richardson Vieira)

Ausências do gestor municipal e 4/5 dos vereadores foi muito criticada; Grupo afirma que novas manifestações serão realizadas.

Na tarde da última segunda-feira (3), um grupo de cerca de 250 pessoas realizou uma manifestação pacífica em frente ao escritório da Celpa para reivindicar melhorias no atendimento da empresa e diminuição na tarifa de energia.

Dezenas de pessoas tiveram a oportunidade de falar ao público, muitos deles contando suas experiências e reclamações pessoais sobre a empresa. Entre os participantes estavam empresários e os vereadores David Salomão, Wescley Tomaz e Nem de Miritituba, que se manifestaram a favor da população. O ato também recebeu apoio do empresário e ex candidato a prefeito de Itaituba Ivan D’almeida.

Chamou a atenção a ausência de 4/5 dos vereadores, 12 deles se quer passaram pelo local, além disso, a falta de apoio do prefeito Valmir Climaco também foi muito criticada.

Vários cartazes foram colocados nas paredes do escritório da empresa, que fechou por volta das 13h, antes do início da aglomeração de pessoas no local.

“Nós esperávamos um número maior de participantes, mas as pessoas estão tão desacreditadas que elas só acreditam vendo, então essa foi a primeira de muitas. Espero que na próxima manifestação haja uma maior participação popular, por que essa briga só terá força com a presença do povo.” Disse Débora Cardoso, uma das organizadoras

O ato público seguiu um calendário intermunicipal que todos os municípios do estado aderiram. A organização afirma que novas manifestações virão por aí.

Fonte: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...