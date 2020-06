MANIFESTAÇÕES -Bolsonaro cai em inauguração e sem máscara pede que PMs “façam seu devido trabalho”

Durante fala, o presidente ainda sugeriu uso da Força Nacional em atos contra o governo

Bolsonaro afirmou que os manifestantes que se opõem a seu governo “geralmente são marginais, maconheiros, desocupados que não sabem o que é economia, o que é trabalhar para ganhar seu pão de cada dia”. | Arquivo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que vai usar forças de segurança federais contra manifestantes que, no domingo (7), “extrapolem os limites da lei” em atos contra seu governo. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), durante a inauguração de um hospital de campanha para vítimas do novo coronavírus na cidade de Águas Lindas de Goiás, a 57 km de Brasília. Mais uma vez, o chefe do executivo nacional estava sem máscara. No momento em que caminhava, ele caiu ao tropeçar em uma mangueira.

Na fala, Bolsonaro cobrou que a Polícia Militar faça “seu devido trabalho” e sugeriu o uso da Força Nacional em manifestações que se denominam antifascistas. Ele pediu que seus apoiadores não saiam às ruas.

“O outro lado, que luta por democracia, que quer o governo funcionando, quer um Brasil melhor e preza por sua liberdade, que não compareçam às ruas nestes dias para que as forças de segurança, não só estaduais, bem como a nossa, federal, façam seu devido trabalho porventura estes marginais extrapolem os limites da lei”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro afirmou que os manifestantes que se opõem a seu governo “geralmente são marginais, maconheiros, desocupados que não sabem o que é economia, o que é trabalhar para ganhar seu pão de cada dia”.

“Querem quebrar o Brasil em nome de uma democracia que nunca souberam o que é e nunca zelaram por ela”, disse Bolsonaro.

sexta-feira, 05/06/2020

