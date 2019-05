Manifestações pró-governo ocorrem em ao menos 34 cidades de 12 Estados e DF

Em Porto Alegre, manifestantes começam a se reunir para os atos pró-Bolsonaro

Manifestações acontecem em vários municípios e em Brasília (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Na tarde deste domingo (26), ao menos 59 municípios brasileiros em 18 Estados e no Distrito Federal registraram manifestações a favor das pautas do governo Jair Bolsonaro neste domingo. Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Luís, Salvador, Recife, Maceió, Vitória, Fortaleza e Natal são capitais brasileiras da lista, além de Brasília.

Centenas de pessoas começaram a chegar na tarde deste domingo em Porto Alegre para se reunir em frente ao Parcão para participar do manifesto pró-governo de Jair Bolsonaro. À frente do protesto está a Banda Loka Liberal, coletivo político-musical que embalou os protestos contra o PT e pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2015 e 2016.

No último dia 15, o balanço final das manifestações contra os cortes orçamentários na área de educação indicava que ocorreram protestos em ao menos 241 cidades, nos 26 Estados e no Distrito Federal. Naquele dia, na Avenida Paulista, que permaneceu fechada aos carros nos dois sentidos entre meio dia e por volta das 18h30, o protesto também foi em frente ao Masp, e se estendeu por cerca de cinco quarteirões.

por:Agência Estado

