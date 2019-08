Manifestantes bloqueiam a PA-140 em Santa Izabel do Pará

Protesto na manhã desta segunda (12) ocorre por causa das condições da estrada de acesso a Bujaru.

Manifestantes protestam na manhã desta segunda-feira (12) na PA-140 em Santa Izabel do Pará. A reclamação da comunidade diz respeito às péssimas condições da estrada de acesso ao município de Bujaru.

Os manifestantes colocaram galhos de árvore na pista e atearam fogo. O trânsito na área está interditado.

Em nota, a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informou que na terça-feira (13), os serviços de conservação como tapa-buraco e limpeza de meio-fio começam em mais dez quilômetros da rodovia, no trecho entre Bujaru e Santa Izabel.

De acordo com o Governo, os trabalhos de conservação da rodovia iniciaram no último mês de julho e já foram feitos serviços de manutenção e conservação em aproximadamente 68 km da via. A Setran ainda informou que, para solucionar de forma definitiva os problemas de desgaste precoce do pavimento, está concluindo projeto para pavimentação total da PA-140.

