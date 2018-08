Manifestantes bloqueiam a rodovia Transamazônica (BR-230) em Ruropolis

Manifestantes bloquearam a rodovia Transamazônica (BR-230) nesta segunda(06) (Foto Ilustrativa divulgação internet)

Dezenas de manifestantes bloquearam a rodovia Transamazônica (BR-230) nesta segunda-feira (06) em protesto que reivindica asfaltamento da referida rodovia no trecho de 20 km antes da cidade de Rurópolis. O bloqueio ocorre a 12 km do centro urbano de Rurópolis, sentido cidade de Itaituba. Madeiras e uma tora foi colocado no centro da rodovia para impedir o trafego de veículos.

O protesto é realizado por populares e representantes da sociedade civil daquela região. Os manifestantes reivindicam a pavimentação de um trecho de 20 quilômetros da rodovia Transamazônica , segundo os manifestantes este trecho é intrafegável no tempo de chuva.

A empresa que fazia reparos no trecho abandonou a obra!

O bloqueio teve início as 7 horas. Os manifestantes não descartam a possibilidade de bloquearem também a rodovia Transamazônica no km 30 sentido Itaituba / Rurópolis , caso não sejam atendidos.

A Polícia Rodoviária Federal acompanha a manifestação pacificamente. Fila de carros se formam no local.

