Manifestantes bloqueiam trecho da rodovia BR-230 no Pará

Moradores bloquearam na manhã desta sexta-feira (6) a BR-230, a Transamazônica, no quilômetro 140. Eles atearam fogo em entulho e pneus fechando totalmente a via.

