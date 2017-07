Manifestantes bloqueiam trecho da Transamazônica

Protesto busca chamar atenção para a falta de estrutura da estrada vicinal do Travessão do Tutuí

Um grupo de manifestantes bloqueia um trecho do quilômetro 172 da Transamazônica – rodovia BR-230 – no município de Uruará, no sudeste paraense. A interdição teve início na manhã desta segunda-feira (17). O protesto busca chamar atenção para a falta de estrutura da estrada vicinal do Travessão do Tutuí, que liga o município de Uruará e Santarém, no oeste do estado.

A população exige uma diálogo com o Governo do Estado para solucionar os problemas.

O Portal ORM tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais informações.

