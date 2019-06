Manifestantes fazem protestos na manhã desta sexta-feira em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A avenida Almirante Barroso está interditada no início da manhã desta sexta-feira (14), em Belém, na área do entroncamento. Integrantes de sindicatos e de movimentos sociais tocaram fogo em pneus e interditam a avenida como parte dos protestos pela greve geral contra cortes na educação e contra a reforma da previdência.

