Manifestantes fecham agora a BR-316, no km 15, em Marituba

Fonte: Portal ORM Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) afirmou que mandará um representante para conversar com os moradores.

Manifestantes fecham neste momento uma das vias da BR-316, no município de Marituba, Região Metropolitana de Belém, no sentido de entrada da cidade. O motivo seria pelo alto valor cobrado nas contas de água dos moradores dos conjuntos habitacionais Viver Marituba, além de reivindicação por passarela para travessia de pedestres em segurança e escola pública nas proximidades.

