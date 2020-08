Manifestantes Indígenas liberam a rodovia BR-163 ,após 6 dias de bloqueio em Novo Progresso

Rodovia BR-010 foi bloqueada nesta segunda-feira (17). (Foto: Jornal Folha do Progresso)

Manifestantes que interditavam a BR-163 desde a manhã de segunda-feira (17) liberaram a via na manhã deste sábado (22). O trânsito está normalizado.

De acordo com a informação de lideranças os indígenas reivindicam melhorias para saúde , preservação da floresta, contra ferrogrão, retirada de madeireiros e garimpeiros das terras dos Kayapó – a principal reivindicação é a renovação do Plano Básico Ambiental (PBA), condicionante para que a rodovia mais importante de escoamento de exportação de grãos para os portos do norte do país mantenha o licenciamento ambiental.

O protesto pacífico bloqueou a rodovia na ponte do córrego disparada distante 8,5 km da cidade de Novo Progresso sentido Mato Grosso.

A fila de caminhões ultrapassou os 2o km de um lado para outro.Assista ao Vídeo;

A manifestação reuniu cerca de 100 indígenas que pediam a presença do governo federal para negociar.

A liberação da rodovia no 6º dia de protesto , segundo os Kayapó Mekragnotire foi com vitória parcial na saúde e perspectiva de conciliação.

Governo Federal através da Casa Civil da Presidência da República abriu negociação com interferência do Governo Estadual , uma reunião aconteceu na tarde desta sexta-feira com as lideranças, e abriu caminhos para um acordo.

Os Kayapós aguardam audiência de conciliação virtual convocada pela justiça federal de Itaituba entre os Kayapó, a União e a Funai para a próxima segunda-feira (24).

A rodovia fica liberada, até as audiências, os acampamentos estão no local, caso nada for resolvido os indígenas prometem retomar as manifestações nesta semana.

Leia Carta dos Kayapós

