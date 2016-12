Manifestantes interditam a BR-230, em Brasil Novo, no Pará

(Foto Bnnoticias)- Rodovia está interditada desde 9h desta sexta-feira, 2.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi enviada ao local.

Um grupo de manifestantes interdita desde a 9h desta sexta-feira (2) o quilômetro 673 da rodovia BR-230, em Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi enviada ao local para negociar com os manifestantes.

Segundo a PRF, trata-se de funcionários da prefeitura municipal, que estariam reivindicando o pagamento dos salários atrasados. Eles bloquearam toda a rodovia, que não tem desvio.

Ainda não há informações sobre a extensão do congestionamento e nem de liberação do trânsito na rodovia.

