Manifestantes interditam rodovia Transamazônica

Segundo a PRF, os manifestantes fecharam a rodovia por volta das 4h para reivindicar o pagamento de salários.

Funcionários de uma construtora sediada em Altamira, no sul do Pará, interditam desde a madrugada desta quinta-feira (1°) a rodovia BR-230, a Transamazônica, na altura do quilômetro 627.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes reivindicam o pagamentos de salários e verbas trabalhistas atrasadas. Cerca de 50 funcionários participam do ato, que segue pacificamente.

Ainda não há informações sobre a extensão do congestionamento na via.

(Com informações da PRF)

