Manifestantes liberam parcialmente rodovia após conflito com motoristas

Novo Progresso – Rodovia BR-163 vai abrir as 14h00mn desta quinta feira (02) para passagem dos caminhões e veículos que estão parados no bloqueio, retorna fechar as 16h00.

Caminhoneiros e produtores rurais entraram em conflito após fechamento da rodovia que aconteceu na manhã desta quarta-feira (01) em Novo Progresso.

A ordem dos manifestantes para que veículos de pequeno porte , ambulância, ônibus poderiam trafegar normalmente pelo bloqueio, mas os motoristas de caminhões que estão parados no local bloquearam a rodovia para impedir a passagem, “vai ficar todo mundo aqui, disse motorista Alberto Torres de 45 anos.

Os manifestantes dizem que os protestos são contra a PEC 756, e principalmente contra a criação de APA na área produtiva do município.

A manifestação é coordenada pelo sindicato dos produtores rurais, garimpeiros, madeireiros, associação comercial, Ordem dos Advogados do Brasil, membros de igrejas, clubes de serviços, conselho de pastores e loja maçônica do município.

Leia Também:Manifestantes fecham rodovia em protesto contra PEC 756 em Novo Progresso

A pressão dos motoristas é grande, na manhã desta quinta-feira (02) um motorista passou mal no local, teve que ser socorrido pelo SAMU e passa bem.

Clima Tenso

Os motoristas forçaram o bloqueio e ameaçaram passar. A Policia Militar teve que interferir para acalmar os ânimos. Ficou acordado entre as partes que a rodovia vai abrir hoje as 14h00mn e voltara a fechar as 16h00mn.

No local foi montada uma barraca para atender as pessoas, explicar sobre o movimento e recolher assinaturas do abaixo assinado. Alimentação está sendo servida para os manifestantes e motoristas.

Os organizadores não informaram como anda as negociações para desobstruir a rodovia.

Em Brasília o Ministro Blairo Maggi se manifestou que está a favor do movimento, no entanto pediu cautela com o bloqueio.

“Estamos empenhados, trabalhando e movimentando o governo para ver se conseguimos fazer as modificações sobre o assunto [da Medida Provisória 756/2016]. Porém, toda esta negociação terá que passar pela Câmara e Senado. São estes órgãos que vão cuidar e negociar essa medida provisória. Vamos nos empenhar dentro do governo junto com os outros ministros. Agora este assunto não se resolve de um dia para o outro. O bloqueio que está sendo feito na rodovia não ajudará em nada. Atrapalhará e complicará a vida de todos e dos agricultores da região de vocês [Pará] e também de Mato Grosso. Estamos pedindo que deixem fluir normalmente, que através da política vamos fazer uma negociação com as lideranças e ao governo”, disse o ministro, através das sua página oficial na internet.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...