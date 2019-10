Manifestantes pedem por ‘Lula Livre’ na Avenida Paulista

Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e Eduardo Suplicy foram alguns dos petistas que participaram do ato

Lula: manifestação em defesa do ex-presidente (Reprodução Twitter/Veja SP)

Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúnem na Avenida Paulista, em São Paulo, desde o início da tarde deste domingo (13), para protestar contra a condenação e prisão do ex-presidente.

Os manifestantes levaram ao local um boneco inflável gigante com o rosto do político usando uma faixa presidencial em que se lê “Lula Livre”. Há também uma série de máscaras de Lula e cartazes com palavras de ordem. Os ex-candidatos à Presidência da República Guilherme Boulos e Fernando Haddad foram algumas das figuras que discursaram no ato. O vereador Eduardo Suplicy e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também marcaram presença.

A manifestação foi convocada pelo Comitê Nacional Lula Livre, segundo informações do site do Partido dos Trabalhadores (PT), e tem como objetivo denunciar falhas no processo que levou à prisão do ex-presidente, após condenação em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. Lula está preso desde 7 de abril de 2018.

No final de setembro, procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato entregaram à juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena do petista, uma manifestação pedindo a transferência de Lula para o regime semiaberto. Como resposta, ele escreveu uma carta respondendo que não aceita “barganhar” seus direitos e sua liberdade.

Com Estadão Conteúdo.

Por Redação VEJA São Paulo

13 out 2019, 17h53 – Publicado em 13 out 2019, 17h45

