Manifestantes pró-Bolsonaro foram pra rua em Novo Progresso

Cartazes e uma foto do Presidente foi colocado no local pelos manifestantes (Foto:WhatsApp)

Embora tenha sido desestimulado em função das recomendações referentes ao coronavírus, o ato em favor do presidente JairBolsonaro, programado para acontecer em diferentes cidades do país neste domingo (15), reúne, em Novo Progresso, pelo menos 300 apoiadores. Os manifestantes se concentram no canteiro da rodovia BR 163 perimetro urbano da cidade, que teve o trânsito do entorno alterado pela PRF.

O manifesto, organizado pelas redes sociais, foi desaconselhado pelo próprio presidente da República, que pediu aos brasileiros que evitassem aglomerações neste momento. Havia a suspeita, inclusive, de que Bolsonaro tivesse contraído o coronavírus, mas ele mesmo anunciou que os exames deram resultado negativo.

Em Novo Progresso um pequeno espaço foi ocupado no canteiro central as margens da rodovia BR 163, com barracas montadas no local, manifestantes gritam palavras de ordem, cantam músicas criadas coletivamente e estampam cartazes e faixas com críticas diversas, mas direcionadas principalmente à Corrupção.

Grande parte dos que participam do ato pró-Bolsonaro também vestem camisetas amarelas, em alusão à cor da bandeira do Brasil. Outros levam a bandeira do Brasil. A organização fez um churrasco e ofereceu agua e bebidas geladas para incentivar a manifestação.

Políticos aproveitaram o espaço para anunciar candidaturas,outros anunciaram a reeleição.

A organização divulgou nesta segunda-feira (16) . que o movimento alcançou objetivo e agradeceu a participação de populares.

Lixo

Bem cedo começou circular nas redes sociais ,fotos com lixo deixado pelos organizadores, internautas não perdoaram e cobraram a limpeza.

Minutos depois uma equipe estava no local recolhendo a sujeira.

Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro postou vídeos da carreata em Brasília e na capital do Pará, e de passeatas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e em Ribeirão Preto (São Paulo). Na última quinta-feira (12), em pronunciamento veiculado em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente classificou as manifestações como “legítimas” e “expressões da liberdade”, mas recomendou que, em meio à pandemia de coronavírus, as pessoas repensassem a ida às ruas. (Com Agência Brasil)

